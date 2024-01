Eesti Maaülikooli teadusprorektor: rahandusminister on asunud teadlasi õpetajatega tülli ajama

Teadusraha ei ole Eestis kindlasti üle, isegi kui see näiliselt ülikoolide arveldusarvetel justkui tolmu kogub. Ülikoolid on seda ka varem rõhutanud, et meie teadus on juba aastakümneid olnud alarahastatud. Pika arutelu tulemusena jõuti 2018. aastal lõpuks ühiskondlikule kokkuleppele, et teadust rahastatakse riigieelarvest vähemalt 1% jagu SKP-st.