Anti Allas: haridusministri süüdistamine on poliitiline spinn

Koalitsioonisaadikuna oleks mul ehk isiklikult soovitav n-ö mokk maas hoida (aus on küll tunnistada, et otseselt seda nõutud pole), kuid ilmne ebaõiglus ja rahva hanitamine poliitilise demagoogiaga ei ole mulle vastuvõetavad. Iseloom ja kasvatus juba on sellised.