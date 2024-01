KULTUURIBIIT | Kirjanikust melomaani Berk Vaheri playlist

Walker Brothersi avastasin juba ülikooliajal, aga sajandivahetusel Tiit Kusnetsi juures pikkadel õhtustel jutu- ja kuulamissessioonidel sain näppu ka Scott Walkeri 1995. aasta albumi „Tilt“ ja see raputas päris korralikult läbi. Muusika, mille uuesti kuulamiseks peab end alati ette valmistama, sest kogemus on iga kord tuhmumatult sama võimas.

Scott Walker „Farmer In The City“

Kümme aastat osalesin lausa kinnisideeliselt muusikaviktoriinil ning see oli suur kuulamiskogemuse ja ka maitse avardaja – kuigi sageli oli tunne, et kaon kogu selle muusika sisse ära või läheb kuulamine liiga konveieriks. Nüüd olen sealt „pensionil“, ongi vabam ja rahulikum heliaeg. Üle kahekümne aasta olen Klassikaraadios teinud hilisõhtuseid Fantaasia saateid – pole veel aru saanud, kas mind sealt on pensionile saadetud või mitte, aga ehk olen toonud midagi rõõmsat ja helget ja kiiksulist ja natuke ulakat sinna. Hiljuti kuulsin, kuis üks püsikuulaja kuulab mu saateid järele jõusaalis trenni tehes. Ma ise jõusaalis üldse ei käi, aga see tegi rõõmu, kuna ei tundu kuigi tüüpilise Fantaasia või üldse Klassikaraadio kuulamise viisina (kuigi kes neid kõigi tavasid ikka teab).

Kaseke „Pikk päevatee“

Sedalaadi mahe fusion on muusika, mida omaette olles kõige rohkem kuulan ning see Tõnu Naissoo kirjutatud Kasekese pala on üks mu aegade lemmikuid. Flööt, Rhodes, kõik see sumeõhtune kõlavärvide kokkusulamine. Aga „kohale jõudis“ see lugu alles kuskil 90ndate lõpus Tõnis Leemetsa „Sessiooni“ saatest. Igavene tänu.

Tears For Fears „Advice For The Young At Heart“

1980ndad on ikka ja aina peksasaav või paremal juhul poolkoomiliselt meenutatud muusikakümnend, aga ülikooliajal ma armastasin 80ndaid ja palju sealt on armas tänini. Tuhat lugu rabelesid siia tulema, aga panin selle – bändilt, mida on õnneks taas märgatud ja tunnustama hakatud, aga loo, mis ehk nii tuntud pole. Ilus, mitmekülgne ja peenetundeline pop.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Richard H. Kirk „Soul Catcher“

Nüüd ma jälle räägin ülikooliajast, aga see on tõesti üks isevärki lugu – toona salvestas kursavend Kruusa Kalju mulle Aphex Twini „Selected Ambient Works II“ kassetile (seegi üks lemmikalbumeid tänini) ja lõpus oli see lugu. Teistmoodi ja sain üsna pea aru, et see on midagi muud – aga kogu kassetti ja ka seda kuulasin väga palju romaani „Lugulaul“ kirjutamise ajal. Alles üsna hiljuti leidsin kasseti taas üles ja tänu digituvastile ka loo asjus selgust.

Avalon Emerson „Sandrail Silhouette“

Midagi uuemat ka ikka vahele, ühelt mu mulluselt lemmikalbumilt. Turukategooria „indie“ suhtes kipun üsna sarkastiline olema, see tähendab ammugi kõike ja eimidagi ja on ikka heamaitseliseks püüdlevate noorurite poolt ülemäära imetletud. Aga see muusika on väga „indie“ mitmes kõige stamplikumas mõttes ja ometi olen sellest võlutud.

Maiken Wexø „Vild I Varmen“