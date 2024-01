JUHTKIRI | Kaja Kallas solvab Eesti riiki ja ajalugu

Selline kaaskannatamise etendamise kõrgpilotaaž on täiesti kohatu. President on vaba oma otsuses, keda kutsuda ja keda mitte. Ka iga kutsutu on vaba otsustama, kas minna või on tal paremat teha. Aga peaministri kui institutsiooni kohta see ei kehti. Kui valitsusjuht ei lähe demonstratiivselt riigi sünnipäevale, saabki tema solvumisest solvatud kogu riik.