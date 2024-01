SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina edenes üle pika aja ja seda mitmes kohas

Minult on küsitud, et kuidas sa küll suudad leida energiat, et jätkuvalt teha ülevaateid. Tõsi ta on, et on olnud perioode, kus Ukrainal ei edene asjad rinnetel loodetud kujul, aga teed oma asja teadmises, et halvematele aegadele järgnevad paremad. Ja täna on üks selline parem päev, kus on omajagu häid uudiseid ja sellised päevad n-ö laevad akud täis.