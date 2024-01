Repsi kohtuasi lõpeb oodatust kiiremini. „Meil ei ole mõtet tuua siia tunnistajaid, kes asju ei mäleta“

„Süü on ümber lükatud,“ vastas Mailis Repsi kaitsja Paul Keres Eesti Päevalehe küsimusele, kuidas on juhtunud, et veel hiljuti pika kohtupidamisega ähvardanud menetluses terendab ühtäkki lõpufaas. Kerese sõnad peavad küll paika ainult esimeses kohtuastmes, sest Reps ise on veendunud, et tulgu missugune otsus tahes, see kaevatakse teise astmesse edasi. „Tõenäoliselt üks osapool ka kolmandasse astmesse,“ sõnas Reps.