POLIITKOLUMNIST | Helle-Moonika Helme: valitsus ajab streigi vussi, et keegi teine kunagi midagi sarnast ei üritaks

Kui veel enne esmaspäeva üritasid mõningad valitsussõbralikumad õpetajate ringkonnad lansseerida mõtet, et ärme streigi, et meil on ju tegelikult hea palk ja pikk puhkus, siis õnneks ei suutnud see väärata õpetajate soovi ühiselt välja astuda. Tuntud reformierakondlasest perearst püüdis koguni manipuleerivalt väita, et streikiv õpetaja on hoolimatu, kes ei mõtle lapse heaolule ning on süüdi, kui mõne lapse kõht jääb tühjaks, sest ei pääse kooli sooja toitu sööma, või satub kodus olles perevägivalla ohvriks. Tundub, et tuim jääkamakas, millega Reformierakond on harjunud kõik teisitimõtlemised ära kaanetama, on lõpuks ometi liikuma hakanud.