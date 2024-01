Gert Raudsep: kas viskame püssi põõsasse ja lõpetame elamise?

Riigi palgal olevad kultuuritöötajad, peaasjalikult näitlejad, on hakanud üha valjemal häälel protestima selle üle, et nende palgasüsteem on ajale jalgu jäänud. Sellega paralleelselt arutletakse vabakutseliste kultuuriinimeste sotsiaalsete garantiide teemal. Eesti Draamateatri näitleja, teatriliidu juhi ja näitlejate liidu endise esimehe Gert Raudsepa (53) sõnul on viimasel ajal teravalt Venemaa ohule viitavate Kaja Kallase ja Martin Heremi põhjendatud kaitsekulutuste kõrval oluline pöörata tähelepanu ka kultuurirahvale. Peale kultuuritöötajate riikliku miinimumpalga ja sotsiaalsete hüvede rääkisime ka pingetest Vene Teatris ja kultuuritusest kultuuriasutustes.