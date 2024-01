Lauri Leesi: ei leia kuidagi 10 miljonit eurot, et õpetajate streik lõpetada? Loobuge riigieksamitest!

See meenutab mulle varakristlaste kogunemisi Rooma katakombides. Nende ühislooming paigutatakse suurtesse plastkottidesse, mis siis üle Eestimaa laiali veetakse. Ühed koostavad, teised sorteerivad, kolmandad veavad kaubikutega laiali. Eksami lõppedes tuleb sooritatud tööd uude kotti panna, see ettevaatlikult kinni kleepida, keskusesse tagasi toimetada. Sealt suunatakse tööd osakonda, kus töid parandatakse ja hinnatakse. Meie kooli õpilaste töid hindab nimetu hindaja Põlvast või Valgast, pärnakate töid parandavad saarlased, tartlaste töid mulgid jne. Nii sündivat hindamise objektiivsus. Käige õige seenele! Kõige objektiivsemalt hindab õpilast oma õpetaja! See on alati nii olnud ja on ka siis, kui riigieksamitest pole enam lõhnagi alles.