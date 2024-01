Vennaskonna saladus. Bänd, mis kütkestab eri aastakümnete noori

Romantilised ebamachod

Nüüd, 25 aastat hiljem näen Vennaskonna omaaegset populaarsust ka reaktsioonina tollasele ultramaskuliinsusele – kaheksakümnendate rahvusromantilistele vuntsidele ning üheksakümnendate ärikatele ja turvameestele. Paradoksaalsel moel tundub mulle, et samamoodi peitub siin iva, miks Vennaskond tänaseid noori kõnetab. Ja et nad Vennaskonda kuulavad, tean ma omast käest, sest kui kirjutasin vahepeal J.M.K.E.-st ja pinnisin selle tarbeks 12–15aastaseid noori, nimetasid nad sageli teise suure mõjutajana just Vennaskonda. Tänased (alternatiivsed) noored on ju sageli väga antimachod, lubatud on kõige erinevamad sooesitused, ent samal ajal ei ole kuhugi kadunud melanhoolia ja äng ning igatsus pimeduse tulles teele asuda.

Ka Riste, kes koos Vennaskonnaga esineb, ütleb, et tema tuttavate hulgas on Vennaskond vist kõige armastatum bänd, keda vihata – ja kelle kõiki laule ometi peast teada: „Mulle tundub, et tänased noored ei kuula Vennaskonda selle pärast, et Vennaskonda kuulata, vaid seetõttu, et see on lihtsalt hästi paratamatu osa sellest maailmast, milles me elame. See, et ajad muutuvad, inimesi ei muuda – maailmas on olemas umbes kümme asja, ja need asjad on samad olnud Laozi, Erasmuse ja meie ajal. Ja Vennaskond on kogemata või meelega – ei tea –, oma tegutsemisaja jooksul need kõik ära mainida jõudnud.“