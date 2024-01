NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Venemaa sõjavastastele anti haruldane võimalus oma hääl kuuldavale tuua

Siiani on opositsioon olnud üsna eri arvamusel, kas peaks valimisi ignoreerima või protestihääletama. Tuntud poliitikud ja arvamusliidrid Mihhail Hodorkovskist Maksim Katsi ja Navalnõi staabini aga otsustasid, et Nadeždini toetuseks allkirja andmine ei tähenda mitte otseselt tema isiku toetust, vaid sõjavastast protesti. On ju selline kandidaadile allkirja andmine jäänud pea viimaseks legaalseks sõja vastu protestimise viisiks.