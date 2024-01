Evelyn Sepp: haridusreformi ei tule, sest see lõikaks läbi „omadele“ mõeldud poliitilise rahavoo

Töönädala jagu streiki on läbi, nagu ka pealinna õpetajatele lahkelt lubatud kolm tasustatud streigitoetuse päeva. Enamik ei pannud ilmselt tähele tühiasja, et Tallinn ei toeta tegelikult õpetajate streiki ega ka selle põhjuseks olevate haridusmurede lahendamist, lihtsalt need kolm esimest päeva anti aega keskvalitsusele hambaid näidata.