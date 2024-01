„Kohtume perroonil veduri juures.“ Lekkinud e-kirjad paljastavad Läti eurosaadiku ja FSB koostöö

Eesti Päevalehe valduses on e-kirjad, mis kinnitavad, et Läti eurosaadik Tatjana Ždanoka on aastaid kandnud Vene eriteenistuse FSB kontaktisikutele ette oma tegemistest, saatnud tegevuskavasid ning küsinud mõjuürituste korraldamiseks raha. Ždanoka ja FSB mahhinatsioonid puudutavad otse ka tegevust Eestis.