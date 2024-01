Põim Kama: Ratase isamaalaseks hakkamise taga on märksa laiem muutus Eesti poliitikas

Arvestades, et nii Reformierakonna kui EKRE positsioonid olid üles ehitatud vastase ründamisele ja nende võimu tagajärgedega hirmutamisele, on tegemist põhimõttelise muutusega. Kahel senisel suurjõul tuleb leppida, mis neid siia tõi, see enam edasi ei vii – mõlema toetus on langenud baasvalija tasemeni.