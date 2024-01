Vilja Kiisler: Reinsalu noppis popima poisi poliitiliselt püünelt. Algab Jüri Ratase teine elu

Keskerakonna endise esimehe Jüri Ratase otsus liituda Isamaaga on kantud kainest kaalutlusest. Esiteks on see puhtalt konjunktuurne otsus, sest Isamaa seilab tõusuharjal ja selle partei ridades on Ratasel head šansid saada Euroopa Parlamendi liikmeks. Teiseks, liisk langes eeldusel, et Isamaa hea seis ei ole juhuslik ning see partei on järgmiste riigikogu valimiste järel valitsuse moodustajate seas.