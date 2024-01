Aavikute uue singli andis välja üks maailma suurimaid plaadifirmasid

„Enescu sonaat on meie duo repertuaaris väga erilisel kohal ning oleme väga õnnelikud, et saame seda jagada kogu maailmaga, esindades sedapuhku Eestit esimeste instrumentalistidena, kellel on olnud au salvestada muusikat ​​Deutsche Grammophonile,“ kommenteeris Hans Christian Aavik. „Koostöös nendega on tulemas ka kolmas singel, kus esmakordselt kõlab 20. sajandi Eesti ühe omanäolisema helikeelega helilooja looming. Tema loomingunimestikku kuulub kaalukaid teoseid, mida võib pidada eesti muusika tippteosteks ja mis kõlavad kaasaegselt ka tänapäeval. Helilooja nime ma kahjuks veel avaldada ei saa, aga usun, et kuulete sellest peagi,“ täiendas Aavik.