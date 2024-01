Eesti kirjandus Nõukogude ajal: hiiglaslikud tiraažid ja Brežnevi pakikesed

Maarja Ojamaa alustas tollases Eesti Riiklikus Kirjastuses 1962. aastal korrektorina, jõudes pidada nii toimetaja kui ka eesti kirjanduse osakonna juhataja ametit, ja praeguseks on ta töötanud kirjastuses juba 61 aastat. Kui ta 1968. aastal toimetajaks sai, olid tema esimesed autorid Arvo Valton, Ellen Niit ja Jaan Kross. „Nii mäletan Valtoni käsikirja: loen ja midagi ei oska teha. Ei oskagi!“ meenutab Ojamaa. „See võttis mõnda aega, kuni sain aru, et toimetaja ei peagi midagi tegema, kui autori tekst on perfektne. Kui, siis lisama ehk mõned puudu jäänud jutumärgid.“