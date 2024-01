INTERVJUU | Putini eksnõunik: ta on kurjategija ja mafiooso, kes tahab oma imperialistlikke ambitsioone realiseerida

Viimased kümme, tegelikult isegi viimased 15 aastat, kindlasti 2008. aastast on tema põhiidee olnud Vene impeeriumi laiendada! Esimesena langes Venemaa agressiooni ja kallaletungi ohvriks Gruusia 2008. aastal, 2014. aastast sõdib Putin Ukrainas. Ja kindlasti ei maksa unustada 2007. aasta rünnakut Eestile ning ka Eesti-vastaseid hübriidküberrünnakuid, mille eesmärk oli naabri ressursid proovile panna, et näha, milline on ohvri vastus kübersõjale. Seega võib öelda, et impeeriumi laiendamine on kestnud vähemalt 2007. aastast – nüüdseks juba 17 aastat. See ongi Putini keskne idee,“ räägib Andrei Illarionov.