Ajakirjandus, kasutades tugevat kujutlusvõimet, sidus Jüri automaatselt Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga, millega ma olin aasta alguses liitunud. Tõde on aga see, et jätsin tol nädalal auto Tartusse ning kasutasin pealinna ja pealinnas liikumiseks ühistransporti. Päris mugav on.