JUHTKIRI | Apteegiturg vajab reformi, mis ka päriselt reform on

Küsimärgid on hõljunud apteegireformi kohal selle esimestest ideekavanditest saati, sealhulgas kardeti, et suurärimehed nügivad seda endale sobilikus suunas. Nüüd ütleb konkurentsiamet väga selgesti, et uued hulgimüüjad ei pääse ravimiturule ja apteegid on endiselt hulgimüüjatega tihedasti seotud. Tulemus – ravimiturul sisuliselt polegi konkurentsi.

On selge, et selline olukord ei saa jätkuda. Apteegiturg vajab endiselt vähkkasvaja küüsist päästmist, vabastamist, mis ka päriselt vabastamine on. Nii et mis halvasti, see uuesti – riigikogulased, võtke ette apteegireform 2.0 ja vältige eelmise korra vigu.