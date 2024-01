AJUTEHAS | Arwa Mahdawi: mida öelda armunud tehisarule, kes kutsub sind oma naist maha jätma?

Üldtunnustatud tõe järgi peaks üksik meesterahvas, kellel on arvuti, tahtma endale tehisarupruuti. Vähemalt paistavad paljud ettevõtlikud inimesed uskuvat, et digitaalse romantikaga võib korralikult teenida. Hiljuti avas OpenAI oma GPT Store’i, kust kliendid saavad osta kohandatud juturoboteid ja neid ka müüa. Pakkumiste seas on suur valik digitaalseid tüdruksõpru.