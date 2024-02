Uues teraapias soovitatakse lapse suu ööseks kinni teipida. Arstides tekitab see vastakaid arvamusi

Arstid on aga teraapiast eri arvamustel. Kõrva-nina-kurguarst Oliver Vaide on üks neist, kes on ülikriitiline. „Müofunktsionaalne teooria on nagu pandeemia, mida levitavad stomatoloogilise iduettevõtlusega tegelejad ja lihtsameelsed või keskmisest kavalamad arstid,“ ütles SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliiniku arst.