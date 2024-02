„Sa ei saa lihtsalt hommikul üles ärgata ja öelda, et tapad mu ära.“ Roosabanaanikese lugu

Arija avastas TikToki – tollal kandis see hoopis Musical.ly nime – 2018. aastal vaid 17-aastasena. Toona postitati sinna ainult suumaigutamisvideoid ja see tuli Arijal kenasti välja. Algul näitas ta oma klippe üksnes sõbrannadele, kuid nood soovitasid tehtut ka suurema avalikkusega jagada. „Mu tollane boyfriend ütles, et see on ülipiinlik, ära postita, jätan su muidu maha,“ lausub Arija. „Aga me läksime lahku ja mina ikka postitasin.“