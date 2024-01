FOTOD | Tapjakirjanik astus kohtu ette. Tema ohver vaakus oma elukaaslase silme all üle ööpäeva hinge

Möödunud aasta 13. augusti öösel sai politsei teate, et Tõrva vallas asuvast korterist on leitud 51-aastase naise vägivallatunnustega surnukeha. Prokuratuuri teatel oli esialgsetel andmetel alust arvata, et ühise alkoholitarbimise käigus tekkinud tüli päädis peksuga: 56-aastane mees lõi naist korduvalt rusikatega näkku ja jalaga kehasse. Sellega põhjustas ta naisele kehavigastusi, mille tõttu too suri.