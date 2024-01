ANALÜÜS | Kas õpetaja on nii vaene, et 17-eurone palgatõus pani ta streigist loobuma? Jah ja ei

Kui 5,7 miljonit võib kõlada kena summana, siis mida see tegelikult tähendab? Isegi kui meie õpilased ei saavutanuks PISA testides häid tulemusi, saaksid nad ikka aru, et palgatõus 1803 eurolt 1820 eurole tähendab, et õpetaja võidab brutopalgas 17 eurot.