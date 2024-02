Eneli Meresmaa: ka füüsikatunnis võiks õpetaja võtta vahel hetke ja küsida: „kuidas teil päriselt läheb?“

Üks rahuprogrammis juhendanud õpetaja on oma kogemusele toetudes jaganud, et noori toetava juhendaja roll ei ole lihtne – julgust on vaja, et selles protsessis professionaalsest rollist lahti murda ja endast kõik anda, et kooliõpilaste enesehinnangut hoida ja tugevdada. Õpetaja ei kuuluta teadmisi, vaid toetab nende omandamist kuulamise, kaasamise ja innustamise kaudu.