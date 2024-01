Hannes Nagel: elanikkonnakaitse olukord meenutab õppesõitu, kus segi lähevad sidur, pidur ning gaas

Päästeameti peadirektor sõnas hiljutises intervjuus, et elanikkonnakaitsele on antud täiskäik. [1] Olukorras, kus elanikkonnakaitse seisu ei saa hinnata isegi rahuldavaks, on käigukast pigem kinni kiilunud ning rattad käivad porimülkas ringi. Poriga saavad tõsisemas kriisis seejuures pihta elanikud.