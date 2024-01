SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina sai üllatusrünnakuga enda kontrolli alla positsioonid, mis on 2014. aastast käeulatusest väljas olnud

Ukraina meedias oli eile kandvaks teemaks küsimus kindral Zalužnõi ametis jätkumise kohta, sest meediasse lekitatud info kohaselt olevat president Zelenskõi teinud talle ettepaneku ametist taanduda mõnele teisele positsioonile. Ilmselgelt on meeste vahel olnud probleeme, aga sellises sõjas on see paratamatu, sest riigijuht näeb asju ühe nurga alt ja sõjaliste operatsioonide läbiviimise eest vastutav isik teab paremini probleeme armees ja neid Ukrainal jagub.