ARVUSTUS | Jaan Elkeni maaliline palverännak. Näitus, mis on kunstisündmus

Elkeni viimase aja näitustest jättis tugeva mulje „On/off“ Draakoni galeriis (2022), kus tema üldiselt valge-halli-musta paleti karmivõitu kõla pehmendasid tundelisemad sinised ja roosad nüansid („Türkiis ja jää“). Allee galeriis on raske Draakoniga võrreldavat kompaktset tervikmõju saavutada, ent kahel teineteisest eraldatud sopilisel saalil on omad plussid. Liivrand on pidanud vajalikuks ka mõnd vanemat pilti eksponeerida, nt suurt maali „1979. aasta suvi“ (2005/2024), mis tõi silme ette 2000-ndate näitustel eksponeeritud roosakaspunased maalid „Kehakeemia“ rubriigist. Lõuendile kleebitud kangatükid-nöörid ja akrüülvärvid on valitsev tehnika.