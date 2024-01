REPLIIK | Kalev Stoicescu Zalužnõist: ma ei taha uskuda, et Ukraina presidendi eesmärk on poliitilise rivaali eemaldamine

Lõpliku hinnangu Zalužnõi tegevusele annab muidugi president Zelenskõi. Selge see, et Ukraina olukord on äärmiselt raske. Eelmise aasta vastupealetung territoriaalseid eesmärke ei saavutanud ning tänavune vastupealetung sõltub rohkemgi veel liitlaste relvaabist, mis hetkel on mõnevõrra ebakindel.