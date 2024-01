Jaanus Riibe: Kaja Kallas kuulutas isikliku streigi! Peaministri otsus mitte osaleda vabariigi aastapäeva vastuvõtul on arusaamatu

Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise otsus piirata vabariigi aastapäeva vastuvõtule kutsutute ringi, hõlmates riigikogu liikmetest vaid juhatust, komisjonide esimehi ja aseesimehi ning fraktsioonide juhte (ERR, 19.01.2024), on tekitanud erinevaid reaktsioone nii riigikogu liikmete seas kui ühiskonnas laiemalt. Olen seisukohal, et presidendi otsus on õige, sest peoperemehena on külaliste valimine tema õigus. Pealegi vastab aastapäeva tähistamine senisest tagasihoidlikumal moel ühiskonna ootusele – eriti arvestades majanduskriisi raskust. Otsust on toetatud ja kritiseeritud, kuid oluline on vaadelda seda avaramast perspektiivist ja suuremalt distantsilt.