PUUST JA PUNASEKS | Kas toidulisanditest saame pigem kasu või kahju?

Aasta algul on ilmselt paljud endale lubanud, et hakkavad tervislikumalt sööma ja rohkem liikuma. Kas peaks tervislikumat eluviisi ka toidulisanditega toetama, et kõik vajalikud ained kätte saada ning olla terve ja tugev? Uurime seda tervise arengu instituudi (TAI) toitumise ja liikumise osakonna ekspert Tagli Pitsilt.