Eile toimus Ukraina ja Vene sõjavangide vahetus. On märkimisväärne, et koju saabunud 207 ukrainlase vastu liikus Venemaale 195 Vene armee sõjavangi. Ei mäleta, et varem oleks toimund selline vahetus, kus ukrainlasi saab rohkem vabaks kui Vene armee sõdureid. Üks seletus oleks, et Vene sõjavangide hulgas oli kõrgema aukraadiga ohvitsere rohkem.