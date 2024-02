FOTOD | Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses avati keskusele nime andnud autori tööde näitus

Dokfoto Keskuse juht ja kuraator Kristel Laur: „Juhanil oli oskus oma teostega sundida peeglisse vaatama ja ennast analüüsima. Näitus annab edasi Lõuna-Aafrika mitmekülgsust ja vastuolulisust ning toob päevakorrale ubuntu filosoofia, mille üks põhisõnumeid on, et inimene on inimene teiste inimeste kaudu, mistõttu oleme kõik üks ja omavahel seotud. Taolise vastastikuse sõltuvuse teadvustamine on oluline, kui on soov leida lahendusi sotsiaalsetele ja poliitilistele kriisidele tänases maailmas.“