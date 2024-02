Annika Arras: Eesti on abieluvõrdsuses Ida-Euroopa imelaps! Hoiame seda

Algav nädalavahetus on Eestis eriline. Saabunud on esimesed päevad, kus abielluda saavad paljud inimesed, kes on seda võimalust aastaid oodanud – kuu aega tagasi esimesel võimalusel esitatud avalduste ooteaeg lõpeb ja pulmad saavad toimuda. Sealjuures ei astu muide abiellu mitte ainult samasoolised paarid, vaid ka paljud eri soost partnerid, kes on solidaarselt oodanud abiellumiseks aega, kui see ei oleks enam privileeg, mida võimaldatakse ainult osale ühiskonnast.