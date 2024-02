KUULA | Kohtulood: jälitustegevused on uurimise viimane samm, kuid tihtipeale ainuke valik

Taskuhäälingu „Kohtulood“ seekordses osas saab kuulaja teada, mida kujutab endast kohtueelne menetlus, kuidas politsei algfaasis kuritegusid uurima asub ning millist rolli mängib tõendite kogumisel kohtunik. Samuti selgub, kas hirmul, et kõiki kuulatakse pealt, on tõepõhi all ning kas kohtunik mõistab inimese süüdi juba siis, kui annab jälitustegevuseks loa.