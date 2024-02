Natalie Mets: litsentsisüsteem oleks alkoholi lauspiirangutest märksa etem

Viimaste aegade üks suuremaid muutuseid Tallinnas on alkoholimüügi kellaajaline piirang, mille järgi suurem osa kohtasid võivad nädala sees alkoholi müüa kella kaheni ning nädalavahetusel kella kolmeni öösel. Avalik saladus on see, et on palju kohti, kes seda reeglit ignoreerivad ja on leidnud viise, kuidas sellest kõrvale manööverdada - näiteks võimaldades klientidele tasuda jookide eest ette või näidates kassatšekil, nagu oleks alkoholi asemel müüdud vett, virgin kokteile või T-särke.