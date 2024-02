Vilistlase lugu. Urmas Klaas: ajaloolasest ajakirjanikuks, ajakirjanikust linnapeaks

Kes oleks võinud arvata, et Urmas Klaas kaalus ülikooli astudes ka arsti elukutse omandamist? Ometi kallutas varajasest nooruspõlvest alguse saanud ajaloohuvi vaekausi ajaloo eriala kasuks. Kuigi konkurss oli tihe, aitas lävendit ületada hulk koolipõlves edukalt läbitud ajaloo-olümpiaade. Just seal tekkisid noorel mehel esimesed kokkupuuted tulevaste õppejõududega. Tuttavad näod ja varasem suhtlus ei vähendanud aukartust, pigem omandas see haridustemplis lisamõõtme.

Linnapea arvates on ilmselge, et suurte isiksustega suhtlemine arendab noort inimest. Üks asi on see, mida õpitakse ja milliseid teadmisi omandatakse, ent taustal on veel midagi ülimalt tähtsat, mis kujundab noore inimese maailmapilti ja olemust. Need on väärtushinnangud, mida õppejõud edasi annavad. Urmas Klaasi sõnul vedas tal väga, sest talle jagas oma teadmisi uhke rivi legendaarseid õppejõude: Helmut Piirimäe, Märt Tänava, Jüri Kivimäe, Sulev Vahtre. Neist viimane oli Urmase teadusmagistritöö juhendaja – muhe mees, kellel oli põhimõttekindel hoiak ja kes kandis tõelist eestiaegset vaimsust.

Meerile tuleb meelde veel üks tänaseni muhelema ajav seik kardetud, ent austatud professor Piirimäega, kellele tuli anda kogu õpinguaja keerulisim eksam. Auväärt professor pidi eksamilt tähtsale kohtumisele kiirustama, mistõttu sai viimaste vastajate hulka jäänud üliõpilane Urmas küsimustele vastata vaid üldsõnaliselt. Suure ajaloohuvilisena ja põhjaliku tudengina tekkis tas pettumus, et ei saa piisavalt oma teadmisi näidata. Professor Piirimäe vastas aga: „Et teada saada, kas vaadis on vein või vesi, ei pea vaati põhjani jooma.“ In vino veritas!