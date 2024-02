ARVUSTUS | „Hääl minu sees“. Hea, et laval polnud ema ja poeg, vaid õppejõud ja tudeng

Miks just need kaks inimest kokku juhtuvad? Ilmselt hoolimata vanusevahest on Bella ja Christopher vanamoodsad hinged, kelle elu mõte on lugusid lugeda ja kirjutada. Vanem suunab nooremat ja vastupidi. Huvitav oli etenduse ajal mõelda, et kuhu see lugu välja peab jõudma. Kas tegelaste armusuhteni? See jääbki vaataja jaoks saladuseks, sest ühel hetkel pööratakse kogu varem toimunu pea peale ja käivitub põnevik.