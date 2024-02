SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina viis Krimmis läbi eduka operatsiooni - Venemaa kaotas laeva ja kaks lennnukit

1989. aastal ehitatud raketikaater Ivanovets otsustas mingil põhjusel avamerele minna ja see otsus sai kiirelt karistatud Ukraina armee poolt. Seda tüüpi raketikaatreid oli Venemaa armeel kokku 17, aga Mustal merel oli neist ainult kolm. Ette on see raketikaater nähtud merel liikuvate objektide ründamiseks. Nii oli ka Ivanovets relvastatud laevavastaste rakettidega P-270 Moskit, mille 300 kilogrammi kaaluvas lõhkepeas on 150 kilogrammi lõhkeainet ja lisaks on raketis terve tonn raketikütust.