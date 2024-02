Tuuli Jõesaar: on lihtsalt ülbe nõuda 190 eurot lepingumuudatuse tasu, kui pank teenib minu pealt üle 100 000 euro

Eestis, Lätis ja Leedus on Euroopa kõrgeimad kodulaenuintressid ja meie finantsinspektsioon tegi justiitsministeeriumile ettepaneku, et üks võimalus, kuidas laenuturule konkurentsi juurde tuua, on see, kui vähendada kodulaenu teise panka üleviimisega kaasnevaid kulusid ehk eluasemelaenu refinantseerimise kulusid.