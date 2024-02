Päästjad ja kiirabi ei jõua hooldamata teede tõttu abivajajateni

Lülle küla tulekahju on musternäide Eesti maapiirkondade teeprobleemidest. Mahapõlenud Tammiku talu pole keset põldu ehitatud uusehitis, see asub vanas külas. Ja teegi, mis taluni viib, on ammune. Ametlikus teeregistris kannab see nime Jaagu-Tooma – Lülle tee. „No see on ikka väga vana tee!“ ütleb Margus Lepik, praeguseks mitte enam talumaja, vaid ahervaremete peremees.