KOLUMN | Margit Adorf: jälle naised süüdi! Miks näitab Statistikaamet mehi suuremate kannatajatena?

Kui uudis lahti võtta ja veidi sisusse süüvida, siis tuleb sealt välja, et vägivallaks on selles uuringus loetud ka see, kui naine on oma kaasa peale ühe korra vihaseks saanud või teda põhjuseta petmises kahtlustanud. No kuulge! See kui sa kellegi peale korra vihastad, ei ole ju mingi vägivald, kui muidugi just esimese kihvatuse peale kohe mingit korralikumat peedistamist ette ei võeta.