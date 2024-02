FAKTIKONTROLL | Kas vastab tõele, et Eesti investeerib haridusse 30% rohkem kui teised EL-i riigid keskmiselt, nagu väidab Liina Kersna?

TSITAAT | Liina Kersna (riigikogu liige, endine haridusminister, Reformierakond) väitis enda 18. jaanuaril ERR-is ilmunud arvamusartiklis, mis käsitleb haridustöötajate palkade tõstmise probleemi, et: „haridus on Eesti riigi prioriteet. Näiteks kui Euroopa Liidu riigid keskmiselt investeerivad haridusse 4,8% sisemajanduse kogutoodangust (SKT-st), siis Eesti kulutab haridusele sel aastal 6,2%, mis on ligi 30% rohkem EL-i keskmisest“.