POLIITKOLUMNIST | Riina Solman: lasterikka pere eelarvelised vahendid aina kahanevad, ent elukallidus tõuseb

Viimastel aegadel on ettevõtjad puust ja punaselt püüdnud valitsusele mõista anda, et tegeleda tuleb sellega, kuidas majandus taas kasvule pöörata. Muidu ei ole varsti mida ümber jagada ja peredel toidulauale panna, muudest olmemuredest rääkimata. Nagu Konjunktuuriinstituut oma pressikonverentsil tabavalt mainis, on ainuke tõusev joon Eestis täna töötus. Kõik muud majandusnäitajad on halvenenud ja langenud. Ja kuigi igast kanalist on valitsusele püütud mõista anda, et majanduslanguse ajal makse ei tõsteta, ei paista maksutõusuvalitsust see jutt morjendavat.