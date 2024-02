SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: ukrainlastele Vene lauprünnakud sobivad. Sellist massi tapetuid naljalt tagasi ei tooda

Vene okupandid püüavad endiselt pealetungitegevustega initsiatiivi hoida, kuigi praegu jäävad nende tulemused endiselt tagasihoidlikuks. Avdijivka ümbruses on venelased nädala lõpuks taas veidi edenenud ning on suutnud suurendada survet Luhanski oblastis ja selleks on neil konkreetne põhjus olemas.