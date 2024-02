Võlts-Biden helistab: „Milline jamps!“ Tehisintellekt külvab USA valimistel segadust

Hiljutine Joe Bideni häälega süvavõltsingu juhtum kinnitas, et võltsinguid ei kasutata ainult avaliku arvamuse mõjutamiseks, vaid need takistavad ka valimistel osalemist.

Eelmisel nädalal hakkasid veebis levima tehisintellekti loodud vulgaarsed ja seksuaalsed pildid Taylor Swiftist, mis tuletasid paljudele taas meelde, et tehnoloogiat on võimalik pahatahtlikult ära kasutada. Sel nädalal ütleski Valge Maja pressisekretär, et nad on Swiftiga juhtunu pärast „ärevil“. „Meid teevad ärevaks teated nende piltide leviku kohta – täpsemalt valepiltide kohta, ja see on tekitab muret,“ sõnas Karine Jean-Pierre pressikonverentsil.