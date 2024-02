MAJANDUSE PÄÄSTERÕNGAS | Veiko Vaher: ettevõtjad ei vaja tuge turundamisel, tehkem hoopis taristu korda

Selleks, et antud kursil püsida ja väärtusahelas veelgi kõrgemale tõusta, tuleb riigis paika seada ettevõtete jaoks olulised baaselemendid. Kahjuks me näeme, et riik suunab väga palju ressurssi sinna, kuhu pole väga vaja. Tööstustel pole vaja suurt tuge näiteks välisturgudele sisenemise ja oma toodete müügiga. Me saame sellega ise väga edukalt hakkama.