Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava

Mustamäe linnaosa valitsus kaebas Pressinõukogule, et artikliga on rikutud lapse õigusi. Kaebaja leiab, et laps on artikli põhjal tuvastatav ja lapse eraelulised andmed on toodud avalikkuse ette. Lisaks on artikkel kaebaja hinnangul ühepoolne, sest lastekaitseametnik ei saa end kaitsta tulenevalt isikuandmete kaitsmise kohustusest. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ka valeväiteid. Kaebaja lisas, et lastekaitseametnik ei pannud emale diagnoosi, vaid refereeris lapse, vanaema ja isa ütlusi.