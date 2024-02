„Praktiliselt igaüks, kes on suguelu elanud, on selle viiruse ilmselt saanud.“ HPV võib kehas elada aastaid, enne kui tekitab vähki

Tiina sai emakakaelavähi diagnoosi, kui pöördus naistearstile ebatavaliselt rohke tupevooluse tõttu. „Mulle ta sellest käigust ei rääkinud. Hiljem ütles, et oli ise arvanud, et küllap midagi menopausiga seoses. Kui tuli teade, et see on emakakaelavähk ja juba kolmandas staadiumis, siis see oli šokk. Algul me võitlesime. Ta käis vist kolmkümmend korda kiiritamas, aga midagi ei aidanud. Ema andis lõpuks alla. Viimased jõulud me teadsime, et ta läheb. Me rääkisime palju, sellest ka, et nüüd saab selle vähi vastu vaktsineerida,“ meenutab Karmen.